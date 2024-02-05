فيديو خاص: ضربة مزدوجة لحزب الله على موقع السماقة الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كان هناك استهداف لموقع السماقة وتجمعات لجنود الاحتلال بالقرب منه، ثم تم استهدافه مرة ثانية عندما تقدم جنود الاحتلال لاسعاف من اصيبوا بالضربة الاولى، فكانت هناك صلية ثانية على الموقع من المقاومة.

وتابع: الموقع الاخر لتجمع جنود الاحتلال جنوب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالاضافة الى موقع يفتاح في بلدة قدس اللبنانية المحتلة، حيث استهدفت المقاومة تجمعا فيها لجنود الاحتلال واصابتها اصابة مباشرة ومحققة.

واشار مراسل العالم الى ان الاعتداءات الاسرائيلية كانت موسعة اليوم حيث استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بعدة غارات مواقع في منطقة الظهيرة والجبين بثلاث غارات و ومنزلا في بيت ليف ما ادى الى وقوع اصابات، بالاضافة الى محيط منطقة برعشيت لاول مرة، بالاضاف الى غارات على بليدا وميس الجبل.

واوضح: ترافق ذلك مع قصف مدفعي على العديد من المناطق والبلدات ومنها راشيا الفخار والخريبة وحلتا في تلال كفرشوبا واقليم العرقوب وبلدة الخيام المشرفة على المجيدية، كما كان هناك قصف بقذائف الهاون على كفاركلا من موقع المطلة.

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