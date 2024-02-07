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قوات الإحتلال تجرف مئات الأشجار خلال إقتحام بلدة بيت لاهيا

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الإحتلال الاسرائيلي مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وقام بتجريف مئات الاشجار لتكون شاهدة اخرى على جرائم الكيان المتواصلة على اهالي القطاع.

العالم خاص بالعالم

في بلده بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحاول الفلسطينيون والذين يعرفون بانهم من المزارعين الذين أمضوا سنواتهم في زراعة الاشجار واستثمارها ومحاولة اثمارها.

ولكن هذه الاشجار بقيت اليوم شاهدة على اجرام الاحتلال الاسرائيلي الذي دمرها مجرفا كل المحيط المجاور ما عدا هذه الاشجار القليلة.

فهنالك عشرات الاشجار التي دمرها الاحتلال وجرفها في بلده لاهيا المعروفة من اكثر مناطق المشهورة الزراعه كون اراضيها خصبة ومشهورة جدا فيما يتعلق بزراعة الحمضيات من البرتقال والليمون وغيرها.

بالاضافة الى مئات أشجار الزيتون قام الاحتلال الاسرائيلي بتجريفها بجرافاته بعد ان اقتحم بلدة بيت لاهيا وبعد ان تراجعت آليات الاحتلال تكشف حجم الخسائر والجرائم بحق هذه المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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