قوات الإحتلال تجرف مئات الأشجار خلال إقتحام بلدة بيت لاهيا

العالم – خاص بالعالم

في بلده بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحاول الفلسطينيون والذين يعرفون بانهم من المزارعين الذين أمضوا سنواتهم في زراعة الاشجار واستثمارها ومحاولة اثمارها.

ولكن هذه الاشجار بقيت اليوم شاهدة على اجرام الاحتلال الاسرائيلي الذي دمرها مجرفا كل المحيط المجاور ما عدا هذه الاشجار القليلة.

فهنالك عشرات الاشجار التي دمرها الاحتلال وجرفها في بلده لاهيا المعروفة من اكثر مناطق المشهورة الزراعه كون اراضيها خصبة ومشهورة جدا فيما يتعلق بزراعة الحمضيات من البرتقال والليمون وغيرها.

بالاضافة الى مئات أشجار الزيتون قام الاحتلال الاسرائيلي بتجريفها بجرافاته بعد ان اقتحم بلدة بيت لاهيا وبعد ان تراجعت آليات الاحتلال تكشف حجم الخسائر والجرائم بحق هذه المنطقة.

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