رد إيجابي من حركة حماس يفتح الباب امام وقف العدوان

العالم – خاص بالعالم

الحديث عن الاتفاق المحتمل يأتي بعد أن سلمت حركة حماس ردها حول اتفاق الإطار لقطر ومصر، بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.



رد حماس يتضمن موافقتها على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاثة مراحل. تستمر كل مرحلة خمسة وأربعين يوما وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

الحركة طالبت في ردها بأن يتم الانتهاء من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع وبدء عملية الإعمار.

وفي المرحلة الأولى عرضت حماس إطلاق المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى مقابل1500 أسير فلسطيني بينهم 500 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، إضافة إلى جميع النساء والأطفال وكبار السن في سجون الاحتلال.

بالإضافة لإدخال ما لا يقل عن500 شاحنة يوميا من المساعدات والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وضمان حرية الحركة بين شمال وجنوب القطاع وفتح المعابر.

وطلبت حماس أيضا وقف اقتحام المستوطنين للأقصى الشريف، وعودة الأوضاع في المسجد المبارك إلى ما قبل عام2002، كما طلبت أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ ذلك الاتفاق.

وفي المقابل نقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن هناك العديد من النقاط في رد حماس لا يمكن قبولها، والمعضلة في الوقت الحالي هي ما إذا كان سيتم رفض المطالب بشكل مباشر أو الدخول في مفاوضات في محاولة لتخفيفها.

فيما تحدثت مواقع عبرية عن عدم إمكانية قبول مطلب إنهاء الحرب،وعن اعتراض في الكيان الإسرائيلي على مطلب إطلاق سراح ألف وخمسمائة أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.

في الأثناء كشف مسؤول مصري عن جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة برعاية مصرية قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر. مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن 'صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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