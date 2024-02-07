آخر تفاصيل استهداف مركبة بغارة من طائرة مسيّرة شرقي العاصمة بغداد

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه وبحسب المصادر قالت بأن ثلاثة اشخاص كانوا يستقلون هذه السيارة قد قتلوا جراء هذا الهجوم، وحتى هذه اللحظه لم تعرف طبيعة هذا الهجوم ومن هو المستهدف، ولكن يمكن القول بانه من المرجح ان يكون هذا الهجوم قد تم بواسطة طائرة مسيرة والمستهدف قد يكون شخصية وننتظر المصادر العراقية، إلا أنه وبحسب المصادر غير الرسمية تقول ان ثلاثة اشخاص كانوا قد قضوا بنتيجة هذا الهجوم، جراء صواريخ اصابت المركبة بطائرة مسيرة.

ولفت مراسلنا إلى أن هذا الهجوم ياتي في اطار العدوان الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية ضد فصائل المقاومة العراقية وضد القوات المسلحة العراقية وضد الحشد الشعبي حيث اعلنت الولايات المتحدة الامريكية انها قد بدأت حملتها وهجماتها على العراق منذ يوم السبت وانها سوف تستمر وحيث كان الهجوم الاول في محافظة الانبار ونتحدث اليوم عن هجوم يقع في قلب العاصمة بغداد في منطقة المشتل الشرقي العاصمة بغداد والمستهدف هي مركبة وقد تكون عمليه اغتيال.

وقال مراسلنا أنه نقلا عن مصدر امني أكد ان عملية امريكية استهدفت قادة المقاومة العراقية وهما ابو باقر الساعدي واركان العلياوي.

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أفادت وسائل إعلام بسقوط 3 قتلى جرّاء قصف السيارة في منطقة "المشتل" ببغداد بصواريخ أطلقتها طائرة موجّهة عن بُعد، وأن طائرة مسيرة دمرت سيارة مدنية تقل أشخاصا في العاصمة العراقية بغداد. وكان قد سمع دوي عدد من الانفجارات الضخمة في تتابع سريع بالعاصمة العراقية بغداد، وفق ما نشرت وسائل إعلام عراقية.



وأكد شهود عيان، أن الانفجارات وقعت في الجانب الشرقي من بغداد. واستخدمت فيها طائرات مسيرة بدون طيار.

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