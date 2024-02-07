فيديوهات ينشرها جنود إسرائيليين محتفين بتدمير المدارس والمنازل بغزة

العالم – خاص بالعالم

فبعد التقرير الذي نشرته قناة CNN الأمريكية عن اعتقال جنود الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين معصوبي الأعين حفاة الأقدام أيديهم مقيدة خلف ظهورهم وشبه عراة في ظل برد شديد ويعانون من إعياء شديد، تفاخر أحد جنود الاحتلال ومن ثم اصدقائه بنشره صور وفيديو يظهر اعتقال رجل من أهالي غزة واقتياده عاريا مكبل اليدين ايضا في ظل برد قارس ليتم التحقيق معه اثر تعريضه للضرب والتعذيب.

صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية من جانبها كشفت عن أنها استعرضت المئات من مقاطع الفيديو التي تظهر يوميات الجنود الاسرائيليين في قطاع غزة وما يفعلونه بالممتلكات الفلسطينية دون تخف أو تستر مبينة أن تحليل مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أولئك الجنود يصورون أنفسهم وهم يدمرون ممتلكات مدنية في غزة.



وعرضت الصحيفة بعض تلك الفيديوهات التي يتباهى فيها جنود الاحتلال بتدميرهم وجرفهم لسيارات ومنازل وأحياء المدنيين في غزة، مشيرة الى أن مقاطع فيديو أخرى أظهرت تخريب الجنود للمتاجر والفصول الدراسية داخل المدارس فضلا عن التلفظ بتعليقات نابية ومهينة حول الفلسطينيين وعن الدعوة لاحتلال غزة وبناء مستوطنات إسرائيلية في القطاع.



عربدة جنود الاحتلال في القطاع وصلت لحد قنص وقتل الماشية وذلك بعد ارتكاب المجازر والتدمير بحق الفلسطينيين ومنازلهم وفي ظل محاصرتهم وتجويعهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...