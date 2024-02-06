أنتوني بلينكن يلتقي محمد بن سلمان في الرياض...هذا ما بحثاه

العالم-السعودية

وفي بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم (الاثنين) مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود في الرياض".

وأضاف البيان: "شدد الوزير على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع"، متابعا: "وواصل الوزير وولي العهد المناقشات حول التنسيق الإقليمي لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأردف ميلر في بيانه: "وناقشا أهمية بناء منطقة أكثر تكاملا وازدهارا، وأكدا مجددا الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، كما ناقش الوزير وولي العهد الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين (القوات المسلحة اليمنية) التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم في عملية السلام في اليمن".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين جولة جديدة في الشرق الأوسط في إطار مساعي تحقيق الهدنة بين كيان الاحتلال وحماس.

وفي زيارته الخامسة إلى المنطقة منذ عملية "طوفان الأقصى"، من المتوقع أن يزور بلينكن السعودية وفلسطين المحتلة ومصر وقطر.