مسؤول بالحرس الثوري: غرب آسيا تحول الى مقبرة لجنود الاعداء

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مراسم للاحتفاء بالذكرى السنوية لعمليات والفجر8، قال العميد عباس نيلفروشان: ان انتصار الثورة الاسلامية هو اكبر حدث للقرن، مضيفا ان افكار الامام الخميني(رض) ابطلت المؤامرات العالمية.

وتابع: نحن في حرب دوما لموازنة قوة التأثير مع اعدائنا. فأعداؤنا ومن خلال تزويق مظاهر الغرب والليبرالية الديمقراطية، يريدون اغواء المسلمين؛ الا ان جبهة الامام(رض) والثورة الاسلامية تتصدى لهم. واليوم وبعد مرور اكثر من 40 عاما فإننا في أفضل حالاتنا؛ بل ان العدو في حالة انهيار.

ورأى ان سرعة التطورات والتغييرات تؤثر في نظم المنطقة، وبيّن: ان قوة هيمنة الغرب قد ضعفت، وان غرب آسيا تحول الى مقبرة لجنود العدو.. أميركا تسعى للحد من سرعة انهيارها. فيما وصل الكيان الصهيوني الى هذه القناعة بأنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على الدعم الاميركي المباشر في مواجهة ايران.

وأردف: ان عمليات طوفان الاقصى اثبتت ان الكيان الصهيوني وبكل عنترياته الخاوية، حتى ليس في حجم يمكنه ان يهدد الجمهورية الاسلامية. واليوم وبفضل الله قد اتضحت قرائن وشواهد هزيمة الكيان الصهيوني امام مجموعة صغيرة من المقاومة الاسلامية.