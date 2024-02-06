شاهد.. ماذا فعل "ألف شاب من أجل فلسطين" في تركيا؟

العالم - مراسلون

على وقع حرب غزة تتصاعد حدة المطالب الشعبية في تركيا بشان وقف العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال لكن هذه المطالبات يبدو أنها لم تجد بعد مستوى جيد من الاستجابة الرسمية والحكومية ، ولعل استمرار شركة اشداش كأحد اكبر الشركات التركية في تزويد الاكتلال بالفولاذ شاهد بارز على استمرار التعاون الاقتصادي

وقال محمد علي اردوغان وهو صحفي تركي: "استمرار تزويد الاحتلال بالفولاذ دفع المنظمات التركية نحو التظاهر أمام الشركة واصفين اياها بأنها تغذت على عذابات الفلسطينين، مطالبين الحكومة نحو موائمة علاقاتها الاقتصادية بخطواتها على الأرض وقطع كافة العلاقات مع الاحتلال".

وقال رجائي يوردان وهو كاتب سياسي تركي: "نريد من الحكومة أن تمنع جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن. ينبغي حظر النفط والصلب القادم من تركيا الى كيان الاحتلال. لأننا كمسلمين أتراك نقف مع إخواننا الفلسطينيين . يجب أن نكون خزانات الأوكسجين بالنسبة لهم. وهذا ما نريده من نوقف تجاه إسرائيل القاتلة".



تقول الرسمية التركية بأنها اتخذت اجراءات تحد من علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال رغم أن كيان الاحتلال كان في المرتبة 13 لصادرات تركيا في عام 2023، متجاوزاً حاجز خمسة مليارات دولار.

ترى الاوساط الشعبية التركية أن حجم السياسية المعلن في تركيا مع القضية الفلسطينية لايتناسب مع حجم سلاسل الامداد المتواصلة باتجاه الكيان الصهيوني ومنها قضية الفولاذ لذا تواصل الاوساط الشعبية مطالبها بوقف كافة اشكال التوريد للكيان ومحاصرة مصالحة الاقتصادية.