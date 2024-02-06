أهم محطات زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد

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وقال المحلل السياسي إبراهيم السراج للعالم: "يحتاج إلى أن تكون هناك غرفة عمليات موحدة، لأن هناك جماعات إرهابية خطرة، هناك أيضا تواجد أميركي في العراق يهدد أمن العراق والجمهورية الإسلامية والأمن الإقليمي بشكل عام، لذا توحيد الرؤي وتوحيد الخطاب العراقي الإيراني موهم جدا في هذه المرحلة المهمة والخطرة".

رئيس الوزراء العراقي رفض أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أي دولة مشددة على أن الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة والعالم.

أحمديان شدد على إحترام سيادة العراق وذلك خلال لقائه بمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مشيرا إلى أن جميع الإشكالات يمكن حلها وفق الحوار الهادف والإتفاق الأمني المشترك بين البلدين.

العدوان الأميركي على العراق والذي أدى إلى 16 من منتسبي الحشد الشعبي ومخاطر توسيع الحرب في المنطقة كانت حاضرة خلال محادثات الجانبين فيما أشاد أحمديان بموقف الحكومة العراقية حيال غزة.

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