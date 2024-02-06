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أكاديمي أمريكي: الاحتلال يتلذذ بجرائمه في غزة +فيديو

أكاديمي أمريكي: الاحتلال يتلذذ بجرائمه في غزة +فيديو
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال البروفيسور جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، إن جرائم الحرب التي يرتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي ليست مفاجئة.

العالم - الاحتلال

ولفت ميرشايمر في مقابلة إلى أن شعور جنود الاحتلال بعدم المحاسبة، يدفعهم للمواصلة، والانتقام، وارتكاب ما يقومون به في غزة بطريقة تعبر عن السعادة في إلحاق العقاب والقسوة مع المدنيين الفلسطينيين .

وشدد ميرشايمر على أن ما يحدث في غزة أمر مروع، وهو مثال آخر على عدم التزامهم بأي قواعد، والقيام بما يرونه ضروريا، وفعله بطريقه شريرة.

يشار إلى أن ميرشايمر، من أبرز الأكاديميين المنتقدين لسياسات الاحتلال واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وله كتاب يتحدث عن ذلك هو اللوبي الإسرائيلي والسياسة الأمريكية الخارجية

وأوضح في كتابه، إلى أن أحد الأسلحة الأقوى التي يستعملها اللوبي، هي تهمة اللاسامية التي يوصم بها كل من يتعرض لتصرفات الصهاينة.

وقال أستاذ العلوم السياسية إن اللوبي الذي يريد الحفاظ على الدعم الأمريكي، يريد كذلك المحافظة على دعم أميركا لسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينين، وهذا أمر جوهري لديه، ولكن طموحات اللوبي لا تقف عند ذلك الحد، بل تريد المساعدة الأمريكية لتكون "إسرائيل" هي القوة المهيمنة في الشرق الأوسط.

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