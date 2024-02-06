دليل دامغ على وحشية جنود الاحتلال في غزة.. فما هو؟

العالم - فلسطين

حيث أظهر المقطع الرجل وهو يجلس على كرسي في مبنى بغزة، وقد قيدت يداه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب. وبدأ أصدقاء الجندي الإسرائيلي بتداول المقطع والتباهي به، لينتشر أيضا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وتبين أن الجندي 'يوسي غامزو' مصور في كتيبة الغرانيت في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تقاتل في مدينة غزة، وكان يوثق عمليات كتيبته القتالية في القطاع ويرفعها عبر قناته على موقع يوتيوب، كما تبين أن الفيديو تم تصويره أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وصور في حي الرمال وسط غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين على التعرية بهذا الشكل، حيث قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة نبمن فيهم نساء وأطفال لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط من الكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات.

وكأن سقوط آلاف الشهداء الفلسطينيين والأطفال ليس كافيا لإرضاء غرور جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي جريمة جديدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني سواء بالاعتقال او بفرض عقوبات انتقامية على الأسرى.

وفي ظل موجة التخاذل العالمية، والانحياز الإعلامي الفج، لا تزال الانتهاكات مستمرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس، وأن ما نشرته وسائل إعلام عبرية عن المعتقل يؤشر على اعترافها بالتعذيب الممنهج واستهتارها بمواثيق حقوق الإنسان التي تجرم التعذيب.