شاهد.. ما هو رد المقاومة اللبنانية على الإعتداءات الإسرائيلية؟

العالم – مراسلون

قال مراسل العالم من جنوب لبنان "حسين عز الدين" إن المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ8:15 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الثلاثاء إستهدفت بصاروخي بركان ثكنة رميم الإسرائيلية وذلك ردا على الإعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان.

وأضاف، أن الدفعية الإسرائيلية استهدفت في الساعات الإولى من صباح اليوم بلدة حولا، كما أطلقت رشاشات جنود الاحتلال الإسرائيلي النيران باتجاه المنازل والحافة الشرقية لبلدتي عديسة وكفر كلا.



وأشار مراسلنا إلى أن الإعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية في لبنان تحليق مكثف للطائرات الإستطلاعية وكذلك الطيران الحربي.

وكان افاد مراسلنا بأن المقاومة الاسلامية مستمرة في الرد على الاعتداءات الاسرائيلية وحتى الساعة اصدرت بيانات اعلنت فيها استهداف ثلاثة مواقع اسرائيلية.