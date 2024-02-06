كيف حال غزة في اليوم الـ23 بعد المئة من العدوان؟

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم في غزة "أسراء البحيصي" إن وتيرة الشهداء ترتفع شكل كبير، حيث وصل في الساعات الصبح الأولى 12 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وست شهداء إلى مستشفى الأوروبي، وذلك بنيران قوات الحتلال في المنطقة بين خان يونس ورفح.

وأضافت أن مستشفى الأمل مازال محاصر من قبل قوات الاحتلال ولم يدخل إليه إلى أي نوع من المساعدات، في حين يتواجد فيه اطباء والجرحى الذين حالتهم خطرة ولا يستطيون السير على الأقدام، وتلك كارثة انسانية جديدة تعاني منها مشافي قطاع غزة.

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هذا وقالت وزارة الصحة في غزة بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألفا و585 شهيدا. فيما بلغ عدد الجرحى منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 66 ألفا و978 شخصا.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة لليوم 23 بعد المئة على التوالي وسط وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من تسعين بالمئة من السكان.