شاهد.. رد ناري يمني على العدوان الامريكي البريطاني يصيبهم في مقتل

العالم - خاص العالم

منطقة البحر الاحمر التي تمر عبرها اثني عشر بالمائة من التجارة العالمية تتحول الي بؤرة توتر مقلقة لشركات الشحن العالمية في ظل الاعتداءات الاميركية والبريطانية على اليمن وتعنت الاحتلال ورفضه وقف حرب الابادة الجماعية على غزة وما يترتب على ذلك من ارتدادات تهدد امن و استقرار المنطقة.

ففي احدث اعتداء ضد اليمن شن العدوان الاميركي البريطاني ثلاث غارات فجر اليوم استهدفت مواقع وأهداف للقوات اليمنية شرقي مدينة صعدة. وذلك غداة هجوم مماثل، استهدف عدة مواقع وأهداف في اليمن، بينها مواقع في الحديدة وصعدة وخلف خمسة جرحى.

وعقب هذه الاعتداءات أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتَين عسكريتَين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين بريطانية وأمريكية وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة وردا على العدوان الاميركي و البريطاني على اليمن.

وأفادت مؤسسة امبري البريطانية للأمن البحري بان سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار من جرّاء هجوم بطائرة بدون طيّار استهدفتها في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. مشيرة الى إنّ سفينة ترفع علم باربادوس تعرّضت لأضرار على ميسرتها، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة شحن في البحر الأحمر.

من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين، تدمير اربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، كانت مجهزة للإطلاق من اليمن على السفن في البحر الأحمر كما شنت ضربة ضد زورقين مسيرين محملين بالمتفجّرات.