إهتمام الاعلام العبري حول تسريب معلومات عن كواليس مفاوضات الهدنة

العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج موضوع"هل يخضع نتنياهو للسنوار؟" وهو سؤال يطرح هذه الايام في الكيان حتى في الاعلام العبري بانتظار تبور المواقف حيال الهدنه وصفقت تبادل الاسرى.

وفيما يتعلق انتظار الجميع بالكيان لجواب حماس والمقاومة وفيما هل سيخضع نتنياهو لشروط السنوار، أكد المتابع للشان الاسرائيلي زاهر ابو حمده من بيروت ان بالتركيز على شخصيه يحيى السنوار وهي مسأله مرتبطة بالتفكير الامريكي الاسرائيلي، حيث انهم سابقا كانوا يقولون بان المشكلة ليست مع روسيا بل مع بوتين شخصيا والمشكلة ليست مع العراق، بل المشكلة فقط مع صدام حسين والمشكلة ليست مع افغانستان بالمشكلة مع اسامه بن لادن.

ونوه أبو حمده إلى أنه حين يقتل هذا الشخص فهم يعتقدون انهم حققوا انجازات وبالتالي ان كان قد تم اغتيال"يحيى السنوار" فيعتقدون بأنهم حققوا انجازا ولا يعتقدون ان هذا القائد كان قد سبقه قادة كثيرون وسيلحقه قادة آخرون.

وقال أبو حمدة ان المشكلة الان هي في موضوع المفاوضات بأن الاسرائيلي في مأزق كبير جدا، لا سيما نتنياهو وهذا المأزق مركب لدرجة انه اذا ذهب الى الصفقة سيخسر سموتريتش وبن غفير واليمين الاسرائيلي، وان لم يذهب الى الصفقه فسيخسر الامريكي وسيخسر بيني غانتس وايزنكوت والطرف الاخر وايضا اليمين الذي حاول تأمين الحمايه له وتأمين الامان للحكومة لبقائها، وبالتالي كان هنالك ضغطا اقليميا ودوليا على المقاومة حول المفاوضات بقبول الى حد ما الهدنة حيث ان المقاومه اشترطت اكثر من شرط لقبولها.

كما تطرق البرنامج الى الاتصالات الجارية بشأن الهدنة وتبادل الاسرى التي استحوذت على اهتمام المعلقين والخبراء في الاعلام العبري حيث جرى تسريب معلومات عن كواليس المفاوضات ومنها معلومات عن وعد امريكي لنتنياهو بالتطبيع مع السعودية ومعالجة البرنامج النووي الايراني في حال تنازل موضوع الهدنه وتبادل الاسرى.

ضيف البرنامج:

المتابع للشان الاسرائيلي زاهر ابو حمده من بيروت

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