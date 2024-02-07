السينما الايرانية اصبحت بعد الثورة أحد ركائز السينما الأخلاقية في العالم

العالم – خاص بالعالم

السينما التي تحولت بعد الثورة الاسلامية الى أحد ركائز السينما الأخلاقية في العالم واعتمدت على أسس القيم الاجتماعية.

وقال بهروز افخمي وهو مخرج ايراني:"السينما بعد الثورة لها فترات مختلفة، لكنها في وضع يضطرها إلى دخول الأسواق العالمية، ومع وجود فنانين شباب دخلوا مجال السينما، فإن هذا ليس بعيدا عن الأذهان.



وقال هاشم ميرزاخاني المدیر التنفيذي للمجمعات السينمائية:"بعد مرور خمسة وأربعين عاما على الثورة، شهدت السينما الإيرانية نموا كبيرا، وشهدنا وجود أجيال مختلفة من صانعي الأفلام الذين تمكنوا من الفوز بجوائز من المهرجانات الدولية، وفي مجال الإنتاج السينمائي تمكنا من الحصول على المرتبة الثانية عشرة عالميا، ومن حيث الجوائز العالمية فنحن من بين الدول العشر الأولى في العالم".



من سمات السينما الايرانية بعد الثورة الاسلامية الاهتمام بالمواضيع التاريخية والدينية كفيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وظفت فيه تقنيات رائعة، وتوثيق بارع لحياة الرسول الأكرم وهو من إخراج مجيد مجيدي عام2015، ومريم العذراء وملك سليمان ويوسف الصديق، حيث تمكنت هذه الافلام من اختراق الاسواق العالمية، كما وفرت السينما الايرانية الفرصة للشباب والنساء للمشاركة في العملية الانتاجية".



وقال امير يل ارجمند وهو ممثل ايراني:"بعد الثورة الإسلامية ، شهدنا وجود فنانين مفكرين في الفن الإيراني تمكنوا من إحداث تغيير جذري في السينما الإيرانية، وهي السينما التي، بالإضافة إلى الجمال، لديها تفكير وتحليل، مما تسبب بعولمة السينما الإيرانية وحصد الجوائز العالمیة".



تعد إيران من أهم المدارس السينمائية الآسيوية، والأفلام الإيرانية هي الأكثر تميزا في المهرجانات الدولية وحصلت على العديد من الجوائز، كما حصلت هذه الأفلام على تقييم عال في عدد من المواقع السينمائية المتخصصة، الأمر الذي جذب اهتمام العديد من المؤسسات السينمائية في العالم، ودفعها الى تعزيز علاقاتها السينمائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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