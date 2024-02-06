أسباب تعيين غوتيريش للجنة مستقلة حول الأونروا

العالم – خاص بالعالم

حملة تبنتها16 دولة، أوقفت تمويلها للوكالة، ما خفض موازنة الوكالة إلى أقل من النصف.

مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس، توقع تجهيز تقرير أولي بحلول أوائل مارس القادم بشأن الاتهامات الإسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر التي شنتها حماس، داعية الدول المانحة التي اوقفت تمويلها للوكالة إلى مراجعة قراراتهم بناء على التحقيق.

تصريحات كلاوس جاءت بناء على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لجنة مستقلة وحيادية أمس لتقييم عمل وكالة الأونروا، للرد على الاتهامات الإسرائيلية.

موضحا أن لجنة التقييم ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بالتعاون مع معهد راوول والنبرغ السويدي ومعهد ميكلسن النرويجي والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

الوكالة حذرت من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية شباط/فبراير الجاري، بسبب تعليق الدول تمويلها؛ موضحة أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يعرض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر.

الحملة الإسرائيلية محاولة لصرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وما ارتكبته القوات الاسرائيلية من مجازر بحق المدنيين.

كما تشكل خطوة في اتجاه القضاء على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام ثمانية وأربعين، حق ضمنته الأمم المتحدة عبر قراراتها المتعددة. المبدأ الذي تعارضه تل ابيب.

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