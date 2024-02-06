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عدوان مدفعي صاروخي إسرائيلي استهدف القرى وأطرافها بجنوب لبنان

الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع تنفيذ كيان الاحتلال الاسرائيلي المزيد من الاعتداءات ضد القرى والمنازل جنوب لبنان تواصل إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنات الاحتلال عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

العالم خاص بالعالم

جيش الاحتلال أعلن عن إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ في مستوطنة مرجليوت قرب الحدود مع لبنان وتحدث إعلامه عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو عدد من المستوطنات.

المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت عن استهداف ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي سبعمئة وتسعة وستين ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات ‏مباشرة.‏

‏كما أعلنت المقاومة عن استهداف موقع ‏المرج وانتشارًا لجنود الاحتلال في محيطه بالقذائف المدفعيّة، كذلك استهدفت المقاومة ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وتجمعاً للجنود في محيط الثكنة محققة إصابةً ‏مباشرة. فضلا عن استهدافها ‏انتشاراً للجنود في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وتحقيق اصابات مؤكدة.‏

وتوالت عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال لتطال ‌‏رويسات العلم والرمتا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.‌‏

الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات بالصواريخ على منزل في طير حرفا وعلى منطقة 'اللبونة' جنوبي الناقورة و أطراف رامية - جبل بلاط.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه بلدات كفرشوبا والعباسية ومروحين وأطراف بلدة حولا وغرب مدينة الخيام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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