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غارة معادية جديدة تستهدف بلدة طيرحرفا

غارة معادية جديدة تستهدف بلدة طيرحرفا
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

 نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة مروحين وقصف مدفعي بإتجاه أطراف طيرحرفا و رشقات رشاشة معادية من مستعمرة المنارة نحو بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان.

العالم - الإحتلال

يتبع..

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