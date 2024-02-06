جيش الإحتلال يعلن إصابة اثنين من جنوده بقصف من جنوب لبنان

العالم - الإحتلال

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي أوردته قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن "مسلحین أطلقوا هذا الصباح عدة قذائف باتجاه مارجاليوت في شمال [إسرائيل]. وبعد الهجوم، انطلقت صفارات الإنذار لتحذير الناس من التهديد الوشيك، وردت مدفعية الجيش الإسرائيلي وأصابت مصادر النيران".



وتابع البيان "نتيجة للهجوم، أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وقد تم إخطار عائلاتهم".



وكان حزب الله أعلن استهداف "ثكنة راميم" الإسرائيلية بصاروخي بركان، ومحيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي بصاروخ فلق واحد.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "الطيران المعادي أغار فجرا، على منزل مؤلف من طابقين في منطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى الى تدميره بشكل كامل، من دون تسجيل إصابات".

ونفذ حزب الله عددا من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فيما استهدف خلالها تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام بصاروخ فلق، وثكنة راميم بصاروخي بركان، ثم أعاد استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط الثكنة بالأسلحة الصاروخية.



وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان كيان الإحتلال الحرب على غزة.