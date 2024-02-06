شاهد..مقتل مسلحين اثنين نفذا هجوما على قصر العدل باسطنبول

العالم - تركيا

وقال كايا، عبر منصة "إكس"، "قتل مسلحان أحدهما امرأة قاما بشن هجوم مسلح على منطقة التفتيش أمام قصر العدل بمنطقة تشاغلايان باسطنبول".

وتابع وزير الداخلية أنه جرى فرض طوق أمني بمحيط المحكمة، لمعرفة ما إذا كان هناك مرافقين آخرين لمنفذي الهجوم، وأنه تمّ الشروع في إجراء تحقيقات أولية لمعرفة دوافع مرتكبي الجريمة.

وقالت المحامية التركية أزغي أونلان، لوكالة "سبوتنيك"، "سمعنا صوت إطلاق رصاص أثناء تواجدنا داخل قصر العدل، حيث تم إطلاق النار في مدخل مبنى القصر مما أدى لإصابة عدد من رجال الشرطة".

وفي 28 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أنّ هجوماً مسلحاً وقع على كنيسة كاثوليكية في اسطنبول أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.