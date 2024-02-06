الأمم المتحدة: المحادثات مع إيران تركزت على خفض التوترات

العالم – إيران

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين: إلتقى هانز غروندبرغ، الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون اليمن، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ومسؤولين إيرانيين آخرين في طهران.

وأضاف أن غروندبرغ أكد على ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز حول وقف إطلاق النار على مستوى اليمن، وإجراءات تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، والعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن غروندبرغ استعرض سبل الحفاظ على المساحة والحوار البناء في اليمن مع المسؤولين الإيرانيين وقال: إن المحادثات تركزت أيضا على خفض التوترات في المنطقة ومنع وقوع أعمال عنف مرة أخرى في اليمن.

وردا على سؤال آخر حول الهجمات على منطقة كردستان العراق، قال دوجاريك: نشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات وخطر انتشار التوترات بسبب الهجمات في سوريا والعراق والبحر الأحمر واليمن، وهذا الوضع هش للغاية.