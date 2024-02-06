بن غفير يعتذر من بايدن عما صدر من نجله

العالم - الاحتلال

وكتب شوبال في منشور على منصة "إكس" أمس الاثنين حذفه لاحقا: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم زيادة الوعي بمرض ألزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف".

وأرفق شوبال تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.

وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته، واستبدلها بأخرى كتب فيها: "السيد الرئيس، معذرة".

إثر ذلك، اعتذر بن غفير من الرئيس الأمريكي، وكتب على منصة "إكس": "شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق، لكنه ارتكب الليلة خطأ فادحا في تغريدة أرفضها بشدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة، والرئيس بايدن صديق لـ"إسرائيل". وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم".

وتابع بن غفير: "احترام الإنسانية هو أولا وثانيا، هكذا أقوم بتربية أطفالي. وأعتذر عن كلام ابن".

وفي وقت سابق، تعرض وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجوم كبير بعد تصريحات له عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه: "بدل أن يعطينا بايدن دعما كاملا فإنه مشغول بإعطاء المساعدات الإنسانية لغزة. لو كان ترامب رئيسا لكان تصرف الولايات المتحدة مختلفا تماما"، مضيفا: "أعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي".