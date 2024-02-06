وزير الرياضة يحضر مباراة إيران وقطر بنصف نهائي كاس آسيا 2023

العالم – إيران

وفي تصريح له أثنى وزير الرياضة الإيراني على مشاعر الودّ والحنان التي يحملها سماحة قائد الثورة الإسلامية تجاه أبطال الوسط الرياضي في البلاد.

كما نوه هاشي بمواقف الحكومة المساندة للرياضة والرياضيين؛ واستذكر على سبيل المثال الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية الإسلامية السيد رئيسي مع مدرب ولاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم، حيث أشاد بجهودهم التي تكلّلت بفوز المنتخب على نظيره الياباني خلال مباراة الربع النهائي ببطولة كاس آسيا 2023م.

وفي الختام، تطلع وزير الرياضة والشباب الإيراني، أن يحقق منتخب كرة القدم الإيراني المزيد من الانتصارات وصولا إلى نهائي كاس آسيا؛ لافتا في الوقت نفسه إلى التحديات الكثيرة التي تعترض هذا المسار.