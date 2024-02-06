تفجير آليات عسكرية صهيونية بخانيونس وغرب غزة + فيديو

العالم - فلسطين

ولفتت إلى أنّ "مجاهدينا تمكنوا من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب- برميلية" محيط دوار حيدر غرب غزة".

وأوضحت سرايا القدس، انها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ثاقب برميلية في محيط دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وكشفت سرايا القدس، عن انها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف وسط وغرب وجنوب خان يونس، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.

ونوهت بأن هناك قصف بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة .

وأوضحت الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه تم استهداف بالقنابل المقذوفة المضادة للأفراد جنود الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بخانيونس" مشددة على أن مقاوميها قصفوا بقذائف هاون تمركزا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في عدد من محور التقدم جنوب غرب خان يونس.

وفي محاول للتنديد وطرد المحتل الإسرائيلي الغاشم، أظهرت المقاومة الفلسطينية براعته وكفاءته من خلال اختراق الخط الحدودي وصولا إلى عدد من المستوطنات الإسرائيلية وأسر عدد من قوات الاحتلال وهو ما أسقط كبرياء كيان الإحتلال.