وزير النفط يفتتح حقل سهراب النفطي جنوبي إيران

العالم – إيران

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية للحقل 2000 برميل يوميا، ومن المستهدف إيصالها لطاقة نهائية 30 ألف برميل باليوم، ويعد من الحقول الـ21 المشتركة للبلاد ويحظى بأهمية استثمارية ومردودية.

ويقع سهراب بمسافة 115 كلم شمال غرب أهواز، بمنطقة هورالعظيم بجوار الحدود الإيرانية العراقية، حيث تقدّر إحتياطياته المتاحة 2 مليار برميل وتلك القابلة للاستخلاص 150 مليون برميل.

وبدأت الحكومة الإيرانية الحالية (تسلمت مهامها اغسطس/آب 2021) عمليات تطوير وتدشين الحقل، عبر مجموعة أعمال مدرجة على جدول المشروع وهي حفر 20 بئرا وبناء المنشآت الأرضية مثل المضخات النفطية وتمديد 160 كلم أنابيب تدفقية ونحو 60 كلم أنابيب نقل وشبكة كهرباء وأنظمة قياس حيث من المتوقع أن توفر هذه العمليات 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في محافظة خوزستان (مركزها أهواز).

وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي في مراسم التدشين إبرام عقود تطوير حقول نفط وغاز بقيمة 14 مليار دولار قريبا.

وأوضح الوزير أوجي أنه سيتم توقيع نحو 6 عقود تطوير حقول نفط وغاز بقيمة 14 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 19 مارس/آذار القادم، حيث من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.

وأستدرك أن سيتم افتتاح مشاريع بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير قريبا والبدء بمشاريع جديدة.

وأستطرد وزير النفط أنه تم تدشين 132 مشروعا غير مكتمل بـ28.5 مليار دولار في عهد الحكومة الحالية تتسم بالأولوية لإيجادها القيمة المضافة.

وأضاف: ثمة 50 مشروعا بقيمة 48 مليار دولار قد بدأ العمل فيها خلال هذه الفترة يتم افتتاحها تباعاً.

وأردف الوزير أوجي أن: ثمرة هذه الجهود المبذولة بصناعة النفط والغاز تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 25.6 بالمئة في هذا القطاع وهي نسبة نمو غير مسبوقة.