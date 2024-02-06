الرئيس الأرجنتيني ينقل سفارة بلاده إلى القدس

العالم - الاحتلال

ووصل الرئيس الأرجنتيني إلى كيان الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ توليه منصبه. وكان في استقباله وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، الذي شكره على دعمه.

ولدى هبوطه في مطار بن غوريون، أعلن ميلي قراره بنقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس.

ورحب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بإعلان الرئيس الأرجنتيني عن نيته نقل السفارة إلى القدس. وقال مكتب نتنياهو: "ناقش رئيس الوزراء هذا الأمر مع الرئيس ميلاي بعد انتخابه وهو يرحب بحقيقة أن الرئيس أوفى بوعده. سيجتمع نتنياهو مع الرئيس ميلي غدا ويناقش معه استمرار تعزيز العلاقات".

يتبع..