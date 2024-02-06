سفينة تجارية بسعة 3500 طن قيد التشييد في مازندران

العالم – إيران

وفي حفل إطلاق بناء السفينة التجارية الثانية بسعة 3500 طن اليوم الثلاثاء في مازندران من قبل شركة صدرا بهشهر الإيرانية، قال المدير التنفيذي لشركة خطوط الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا مدرس خیاباني: نتطلع إلى تفعيل الممر الشمالي الجنوبي، الذي قمنا بزيادة عدد الغواصات فيه بنسبة 30%، ونأمل أنه مع تسليم الغواصات، إضافة غواصتين إلى المجموعة كل عام.

وأعلن مدرس خياباني أنه تم اليوم افتتاح خط إنتاج بناء الغواصات من فئة "قزوين"، وأصبحت المعرفة التقنية محلية في شركة صدرا بهشهر الإيرانية، الأمر الذي يساعد في تسريع بناء الغواصات.

وتابع مدرس خياباني: على الرغم من استيراد جزء من معدات هذه الغواصات، إلا أن المهم هو المعرفة المتوفرة لدى المتخصصين والمهندسين والمديرين في هذه الشركة.

وأشار إلى تطوير التجارة في منطقة بحر قزوين وقال: ستكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الملاحية الأولى في المنطقة.

يشار إلى أن أنشطة شركة الصناعات البحرية الإيرانية (صدرا) في مازندران تشتمل على بناء وإنتاج الغواصات، تصليح وإعادة بناء السفن الأجنبية، التخطيط لبرامج تنمية التجارة البحرية في بحر قزوين، إنشاء دورات متخصصة ذات صلة في جامعتين تقنيتين بالمحافظة ودراسات جدية لإنشاء مدرسة ثانوية متخصصة لاستقطاب طلاب من المرحلة الثانوية وتدريبهم في مجال الصناعات البحرية.

وعليه فإذا تحققت هذه الأنشطة، يمكن أن تخلق مستقبلا مشرقا وديناميكيا لهذه الشركة والصناعات البحرية.

يذكر بأن شركة صدرا تمتلك مصانع ومعدات بحرية في محافظتي بوشهر و مازندران، وتقدم خدمات ضرورية وواسعة النطاق في الخليج الفارسي وبحر قزوين.

ومع الجهود المتواصلة لتحسين مستوى التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير الدولية، فقد نجحت هذه الشركة في عام 1997 في الحصول على شهادة الأيزو 9001 في مجالات تصميم وبناء وتركيب منشآت النفط والغاز البحرية، وبناء السفن، وبناء محطات النفط والموانئ، وحماية السواحل والجسور.

كما حصلت بعد ذلك على الشهادات الدولية ISO 9001:2008 وISO 14001:2004 وOHSAS 18001:2007.

ومازالت حاليا تتابع عملية التطوير بالإضافة إلى مجال البنية التحتية في قطاعات البرمجيات والأعمال والتعليم بجدية أكبر من ذي قبل.