العالم - لبنان

وكان كاميرون قد زار بيروت، في الأسبوع الماضي، والتقى رئيسَي مجلس النّواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طارحًا أفكارًا واقتراحات يسعى من خلالها إلى توفير الأمن لکیان الاحتلال. وبحسب مصادر لصحيفة "الأخبار"؛ اقترح كاميرون: "تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة".

وذكرت "الأخبار" أن: "المقترح البريطاني يشير إلى أن الأمر يتطلب إعلانًا من الجانبين عن وقف لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية على جانبَي الحدود، وإعداد خارطة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وإجراء اختبارات من خلال اختيار مقاطع حدودية، على أن تُنصب أبراج ونقاط مراقبة مجهّزة بأجهزة رصد وتتبّع حديثة، تكون تحت إشراف القوات الدولية، وتعمل على جانبَي الحدود وليس على الجانب اللبناني فقط".

وبحسب الصحيفة، يشير الاقتراح إلى أن مهمة هذه القوات والأبراج هي: "ضمان عدم حصول خروقات للقرار 1701 من الجانبين، والتثبّت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معيّن".