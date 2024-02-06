حزب الله يمطر ثكنات العدو بوابل البركان، تفاصيل حصرية

العالم - خاص بالعالم

واضاف: المقاومة استهدفت اليوم ثكنة رميم مرتين هذا اليوم، الاولى بصواريخ بركان واخرى بصواريخ مناسبة واصابت تجمعات لجنود الاحتلال، كما كان هناك استهداف نوعي ايضا لمقر كتيبة بيت هلل في اللواء الشرقي بالقرب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وتابع مراسلنا: هذا بالاضافة الى استهداف موقع السماقة ورويسات العلم بصليات صاروخية اصابت بشكل محقق تجمعات لجنود الاحتلال، فيما تم استهداف موقع جل الاعلام بصواريخ بركان.

واشار الى ان الاحتلال بدا اعتداءاته منذ فجراليوم، على قرية مروحين بغارة للطيران الحربي وبلدات شيحين ووادي حسن، بالاضافة الى غارات اخرى استهدفت العديد من القرى اللبنانية.

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