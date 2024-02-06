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قائد المنطقة البحرية الإيرانية الأولى..

لا مكان للقوات الاجنبية في ضمان الأمن البحري للمنطقة

لا مكان للقوات الاجنبية في ضمان الأمن البحري للمنطقة
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد المنطقة البحرية الإيرانية الأولى أنه لا مكان للقوات الأجنبية في ضمان الأمن البحري في المنطقة مؤكداً على قدرة دول الخليج الفارسي على إرساء الأمن دون وجود قوات من خارج المنطقة.

العالمإيران

وفي اجتماع مع الملحق البحري الهندي في إيران، صرح الأدميرال قادر قائد المنطقة البحرية الأولى أن القوات الاجنبية ليس لها مكان في ضمان الأمن البحري في المنطقة.

وأضاف: نشهد اليوم مستوى عالٍ من التعامل البحري بين القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند.

وأفاد الأدميرال قادر أن المدمرة دنا تبحر في طريقها إلى الهند للمشاركة في مناورات ميلان 2024، وتابع أن القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند تشارك بنشاط في مؤتمر آيونز وأن إيران اليوم هي رئيسة مجموعة العمل الأمنية، ورئيسة لجنة المساعدات الإنسانية.

وقال قائد المنطقة البحرية الأولى: إننا نؤمن بأن دول الخليج الفارسي لديها القدرة على إرساء الأمن دون وجود قوات من خارج المنطقة.

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