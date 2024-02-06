عرض مغري من لابيد لبي بي، كم اسير قتل في غزة؟!!

واضاف ان هذا الرقم لو كان صحيحا فانه يعني ان ربع الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة قد قتلوا بنيران اسرائيلية.

وتابع ان الجديد ايضا هو دعوة النائب المتطرف في الكنيست الاسرائيلي "تسيبي سكوت" العالم الى فتح ابوابه امام هجرة 1.7 مليون من الغزيين، معتبرا ان على العالم ان يقف عند مسؤولياته ويقوم بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة لانه لم يتبق هناك حياة في قطاع غزة تسمح لهؤلاء بالبقاء فيه.

واشار الى ان زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" كشف عن انه عرض خلال الايام الاخيرة على نتانياهو عرضا مغريا يقوم على ان يقوم نتانياهو بطرد المتطرفين من حكومته وتحديدا وزير المالية سموتريتش ووزير الامن القومي بن غفير وان يدخل مقابل ذلك لابيد في الحكومة الاسرائيلية الحالية بشرط ان تذهب الى اتمام صفقة باريس.

واوضح ان لابيد يقول انه مستعد ان يدخل في الحكومة بشرط ان يخرج هؤلاء المتطرفين منها لان هؤلاء سيغرقون اسرائيل في وحل غزة.