'بلينكن' يبدي رأيه بشأن رد حماس للتوقف عن القتال في غزة

العالم - الأميركيتان

وأضاف بلينكن"لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل".

وواصل وزير الخارجية الأميركي الثلاثاء جولته في الشرق الأوسط داعيا للسعي لأجل التوصل إلى هدنة في القتال بين الكيان الصهيوني و حماس بقطاع غزة التي يقترب من دخول شهره الخامس.

فوصل بلينكن، اليوم، إلى مصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل التوجه مساء إلى قطر، الدولتين اللتين تقومان مع واشنطن بجهود وساطة من أجل الهدنة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى الكيان الصهيوني والضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، أعلنت الحركة الفلسطينية، الثلاثاء، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار"لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في باريس بمشاركة الكييان الإسرائيلي وأمريكا ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وخلال الأيام الماضية، قالت "حماس" في أكثر من مناسبة إنها تجري مشاورات متواصلة مع الفصائل الفلسطينية لتباحث المقترح والعرض المقدم.

هذا وبموازاة المساعي الدبلوماسية والمحادثات، لا زال القصف الإسرائيلي متواصلا على مناطق مختلفة في قطاع غزة حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس عن استشهاد 107 فلسطينيا خلال 24 ساعة.

وطال القصف الاسرائيلي منطقتي رفح وخان يونس في جنوب القطاع.