الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎

العالم - سوریا

وقالت المصادر أن سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى للصواريخ إسرائيلية في سماء المحافظة ومحيطها، وسط سوريا.

وحصل مراسلنا على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء الأراضي اللبنانية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حمص.

وتفيد المعلومات بأن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.

وأكد مراسلنا في حمص أن نيرانا تندلع في هذه الأثناء من الجهة الريف الغربي للمدينة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني والإطفاء بدأت التحرك نحو المنطقة التي يرجح أن أحد الصواريخ قد سقط فيها وتسبب باشتعال النيران.



يتبع..