جيش الإحتلال يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى خلال الحرب على غزة

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر أو إعلان مقتل الرائد ديفيد شاكوري، نائب قائد الكتيبة 601، التابعة للواء 401 الهندسي.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرائد شاكوري (30 عاما) من مستوطنة رحوفوت، قد سقط قتيلا خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على غزة شمالي القطاع.

وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن رد "حماس" على اقتراح صفقة "تبادل الأسرى" لقطر بين الحركة وإسرائيل معناه رفض مقترح الاتفاق.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي - لم تسمه - أن رد حركة حماس على قطر بشأن الخطوط العريضة على صفقة تبادل أسرى بين تل أبيب والحركة يعني رفض المقترح، وقال إن مطالبة "حماس" بوقف كامل للحرب على قطاع غزة، يعني رفضا للمقترح، وإن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب!