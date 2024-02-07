صحیفة تكشف سر ضعف قاعدة أمريكا التي تعرضت للهجوم في الأردن

العالم - الأميركيتان

وزعمت الصحيفة أن القوات الأمريكية ربما لم تلاحظ اقتراب المسيرة لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض، كما لم يكن لديها نظام دفاع جوي يمكنه إسقاطها، مشيرا إلى أنها بدلا من ذلك اعتمدت على أنظمة الحرب الإلكترونية.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة، قتل فيه 3 جنود أمريكيين وأصيب آخرون.

وأكدت البيانات الأمريكية الرسمية، أن الهجوم وقع في البرج 22، وهذه المنطقة، تقع بجانب قاعدة الركبان، والتي تقع داخل الحدود الأردنية، وعلى مقربة الحدود مع سوريا.

وتقع الركبان، على بعد 3 كيلومترات، من البرج 22، وتتواجد في الموقع العسكري الكبير على الحدود، قوات أردنية، وأخرى أمريكية، ادعى البنتاغون، انها تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية.



ووفقا للتقديرات، يتواجد قرابة 3 آلاف جندي أمريكي في الأردن، جزء منهم في منطقة البرج 22.