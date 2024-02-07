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شاهد/اعتقال 19 سوريا في السعودية والسبب؟!

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمن العام السعودي اعتقال 19 مقيما من الجنسية السورية، بعد خروجهم في موكب لاستقبال أحد شيوخ العشائر لدى وصوله العاصمة الرياض.

العالم- السعودية

وقال الأمن العام في بيان، إن الأشخاص المقبوض عليهم ساروا بمركباتهم في تجمع غير نظامي، وعرقلوا الحركة المرورية، لتتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات محاسبتهم.

ويعاقب قانون المرور السعودي كل من خرج في موكب دون الحصول على تصريح، بالغرامة من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال (800 إلى 1600 دولار)، إلا أن لائحة العقوبات لم توضح ما إن كان هناك توقيف بحق مرتكب هذه المخالفة أم لا.

وكان مجموعة من أبناء قبائل العقيدات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، خرجوا في موكب لاستقبال شيخ عشيرة يدعى ذيب النجرس لدى وصوله العاصمة الرياض.

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