ارقام عن عمليات حزب الله تفضح ما أخفاه الاحتلال من خسائر

العالم _ خاص بالعالم

اشتكت غزة حرب الاحتلال عليها فتداعى حزب الله منذ الساعات الأولى ليبدأ جبهة إسناد من حدود فلسطين الشمالية المحتلة.

961 عملية عسكرية خلال 120 يوماً حصيلة وثقتها المقاومة الاسلامية في لبنان ضد مواقع وثكنات العسكرية بمعدل 8 عمليات يومياً.

تفصح المقاومة وفق احصائياتها الموثقة وهي صادقة بأنها استهدفت 22 مستوطنة للعدو 72 مرة ، و 54 موقعاً حدودياً 670 مرة ، و19 موقعاُ خلفياً 61 مرة ، و 53 نقطة حدودية 122 مرة.

وهي استهدافات أجبرت العدو صاغرا على اخلاء مستوطنيه ليبلغ شعاع المناطق المخلاة 5 كيلومترات في عمق فلسطين المحتلة في 43 مستوطنة.

أما عن أعداد المستوطنين الذين فروا خوفاً من نيران المقاومة وفق اعلام العدو فهو 81.000 فيما تقول المقاومة وفق استخباراتها بأن عدد المستوطنين النازحين الفعلي بلغ 23000 مستوطن.

وأمام ضربات المقاومة يواصل العدو الاعتراف بخسار جمة، تقول المقاومة بأنها دمرت أكثر من 500 وحدة استيطانية ، و 178 دشمة وتموضعاً و 26 مركزاً قيادياً.

يضاف لها خسائر وثقتها المقاومة أيضاً عبر استهداف 316 تموضع أفراد و 237 تجهيزاً فنياً و 25 جداراً حدودياً ومصنعين عسكريين إضافة الى 14 مربض مدفعية و5 مسيرات وطائرات صهيونية و منصتي قبة حديدية.

كما استهدفت المقاومة 56 آلية عسكرية للاحتلال بينها 28 ناقلة جند و 25 دبابة و 4 آليات لوجستية.

وهي بمجملها استخدمت فيها المقاومة 323 سلاح مدفعية، و244 صاروخ أرض أرض و 68 رشاشاً وقناصة، فيما بلغ عدد الهجمات الجوية للمقاومة 23 واستخدمت المقاومة أيضاً 40 صاروخ دفاع جوي و 385 صاروخاً موجها.

أما الأسلحة المباشرة المستخدمة فبلغ عددها 85 إلى جانب 9 أسلحة لسلاح الهندسة، وأسلحة مختلفة بلغ عددها 72.