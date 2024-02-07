أميركا تبرر الإبادة الجماعية على يد جنود التوحش بغزة

العالم _ انقلاب الصورة

رغم قرارات محكمة العدل الدولية واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مجازر على مد النظر تعرض لها الرجال والنساء والاطفال.

رغم ذلك خرج نتنياهو ليقول بأن الجيش الاسرائيلي هو من اكثر الجيوش اخلاقية في هذا العالم!

الحقيقة هي ان الجيش الاسرائيلي هو من اكثر الجيوش وحشية في العالم ومن اكثر الجيوش التي تنتهك القوانين الدولية، التاريخ يشهد والحاضر يشهد على ما يرتكبه من مجازر وخاصة الان في العدوان على غزة، لكن الادارة الاميركية لا ترى ذلك..

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