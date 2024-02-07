الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤
٠٧:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

انقلاب الصورة..

أميركا تبرر الإبادة الجماعية على يد جنود التوحش بغزة

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

جيش الاحتلال الاسرائيلي هو الاكثر وحشية بإرتكاب جرائم الحرب، الإبادة الجماعية بحق ابناء غزة تتواصل فصولا وقرارات محكمة العدل الدولية يدوسها جنود التوحش، أميركا تبرر الاجرام الصهيوني وتدافع عن القتلة.

العالم _ انقلاب الصورة

رغم قرارات محكمة العدل الدولية واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مجازر على مد النظر تعرض لها الرجال والنساء والاطفال.

رغم ذلك خرج نتنياهو ليقول بأن الجيش الاسرائيلي هو من اكثر الجيوش اخلاقية في هذا العالم!

الحقيقة هي ان الجيش الاسرائيلي هو من اكثر الجيوش وحشية في العالم ومن اكثر الجيوش التي تنتهك القوانين الدولية، التاريخ يشهد والحاضر يشهد على ما يرتكبه من مجازر وخاصة الان في العدوان على غزة، لكن الادارة الاميركية لا ترى ذلك..

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شركة طيران يابانية توقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة 'إسرائيلية'

شاهد قطاع غزة يتحول لمقبرة جماعية للأطفال وحرب الإبادة متواصلة

أمريكيون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة + صور