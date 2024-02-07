ايقاف العدوان علی غزة؛ آخر مفر لأمريکا لصيانة سفنها في البحار

العالم _ خاص بالعالم

الجيش الأميركي أفاد بأن القوات اليمنية أطلقت ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه سفينتين إحداهما يونانية ما تسبب بانفجار قرب السفينة وحدوث أضرار طفيفة فيها دون الابلاغ عن وقوع إصابات.

وسبق أنْ أكد قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي أنّ اليمن سيصعّد من عملياته العسكرية اذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويتمّ ادخال الغذاء والدواء الى القطاع، مشيراً الى أنّ الأميركيين يحاولون تمويه سفنهم، ويضعون عليها أعلام دولة ثانية ويهربون كما يفعل الإسرائيليون.

وفي هذا السياق أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينة ستار ناسيا الأميركية، والثانية استهدفت سفينة مورننيغ تايد البريطانية.

وكان العميد سريع قد أكّد، قبل أيام، أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وذلك بمنع الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى القطاع.

وقال سريع إن كلّ السفن الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي هي أهدافٌ مشروعة للقوات المسلحة اليمنية ما دام العدوان الأميركي البريطاني على البلاد مستمراً.

يأتي ذلك بموازاة استمرار الضربات الأميركية البريطانية لليمن التي استهدفت آخرها محافظة صعدة شمالي اليمن والكثيب في الحديدة غربي البلاد.