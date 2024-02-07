طهران.. المؤتمر الوطني الثاني للجهاديين الاقتصاديين

العالم - مراسلون

وقال اسماعيل قره خاني وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"نحن نعمل في مجال إنتاج الأثاث المنزلي والمكتبي وديكور المباني منذ أكثر من عشرة أعوام، وفي السنوات الأخيرة تمكنا من إيجاد مكان مناسب في إيران ودول المنطقة كواحدة من أفضل العلامات التجارية باستخدام التصاميم الإيرانية الأصيلة".

وقالت ياسمن امير نيرومند وهي احدی المشاركات في المؤتمر:"تعتبر إيران واحدة من أفضل وجهات السياحة الصحية، والتي يمكن أن تصبح مركزاً للسياحة الصحية في المنطقة من خلال الاستعانة بأفضل المتخصصين وأسعار الخدمات المنخفضة".

التعرف على تحديات الأعمال ودراستها والإلمام بالتقنيات العالمية للتفاعل مع العملاء وأصحاب المصلحة في المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والتعريف بدور التقنيات الجديدة والاستخدام الأمثل للمساحة الافتراضية في جذب العملاء من أهم محاور هذا المؤتمر الوطنی.

وقال محمد علي خوشنویسان وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"نظراً لتنوع المناخ وخصوبة الأراض تعتبر إيران من أفضل الدول في إنتاج الزهور والنباتات و نحن في شركتنا نحاول تحسين مكانة إيران في العالم في مجال إنتاج الزهور والنباتات من خلال الاستخدام الصحيح للموارد الطبيعية للبلاد".

وقالت زهرا شادمهر وهي احدی المشاركات في المؤتمر:"ومن خلال الاستفادة من خبرات الأساتذة ذوي الخبرة والتدريب العلمي للطلاب واستخدام أحدث المعدات، تمكنا من لعب دور مهم في تحسين صحة سكان البلاد".

اكد المؤتمرون أن الإنتاج هو العامل الأساسي في السيطرة على التضخم والاستجابة لاحتياجات البلاد وتعزيز الاقتصاد واعتبروا ان الشركات القائمة على المعرفة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد لأنها تساعد على تنمية الاقتصاد من خلال خفض أسعار الإنتاج وزيادة فرص العمل.