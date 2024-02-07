طهران تدين الهجوم الإرهابي على مجمع محاكم إسطنبول

العالم - ايران

وجدد المتحدث باسم الخارجية التضامن مع دولة تركيا الصديقة والشقيقة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الشريرة، معرباً عن تعاطفه مع أهالي المصابين وضحايا هذا الحادث، متمنياً للجرحى الصحة والشفاء العاجل.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، أمس (الثلاثاء)، أن 34 شخصاً جرى إيقافهم على خلفية الهجوم أمام مجمع المحاكم بمدينة إسطنبول، الذي أسفر عن سقوط مدني، وإصابة 6 آخرين.

وأوضح "تونج" أن ضباط الشرطة الثلاثة المصابين في حالة جيدة، وأن أحد المدنيين الأربعة المصابين توفي في المستشفى، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

من جانبه، بين وزير الداخلية علي يرلي قايا، أن الشرطة قتلت مطلقي النار، اللذان يعتقد أنهما ينتميان إلى (جبهة التحرير الشعبية الثورية).