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حماس تفند مزاعم الاحتلال 'العثور على وثائق ومبالغ مالية'!

حماس تفند مزاعم الاحتلال 'العثور على وثائق ومبالغ مالية'!
الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس إن ما زعمه الجيش الصهيوني المجرم ليلة أمس عن عثوره على وثائق ومبالغ مالية لحركة حماس مستلمة من جهات خارجية يثير السخرية، ويبرز مستوى استخفاف الاحتلال بالرأي العام عبر تكراره لأكاذيب وفبركات لم تعد تنطلي على أحد، بعد أن انفضحت روايته ودحضت من جهات فنية مستقلة متعدّدة.

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيان لها، الأربعاء: إن ترويج جيش الاحتلال لروايات متخيّلة على شكل إنجازات عسكرية ليؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش النازي وأجهزته الأمنية التي تعاني من عقدة الفشل في مواجهة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي لا زالت تدك حصونه ومواقعه وتوقع فيه المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وشددت على أن الاحتلال لم ولن يفلح في تسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق ذرعاً بجرائمه ومجازره التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت أنه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه على ما ارتكبه من إبادة جماعية، بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني المناضل من أجل حريته وكرامته.

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