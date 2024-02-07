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ملابس تحاكي ملابس الاطفال الشهداء، تم نشرها على خط بطول 5 كليومترات على شاطئ مدينة "بورنموث". الناشطون علقوا دعما لغزة ورفضا لقتل الأطفال: كيف لا تكون إبادة وقد قتل أكثر من أحد عشر ألف طفل حتى الآن؟

ورصدنا بعض التعليقات الكثيرة حول اطفال غزة، نبدأ مع "مصطفى بدوي" الذي كتب. هكذا هم أطفال غزة دائما يولدون رجالا ويعيشون أبطالا ويرتقون شهداء أما أطفال باقى الأمة العربية والإسلامية فحدث ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله

"سهارى" كتبت ايضا. اطفال غزة رجال قبل الأوان، ويفضلون الموت شهداء في غزة على الموت (عند اللي يذلونا) أي نضج وجبروت هذا؟

أما "محمد اسماعيل" فعلق. طفلة وكم من اطفال غزة ينامون ولا يصحون. ينامون ويصبحون شهداء عند الله.

ما تزال التظاهرة الضخمة التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن تلقي بظلالها على الموقف من العدوان الإسرائيلي. مواقف كثيرة لسياسيين ورسميين وعلى المستوى الشعبي، أكدت الاستمرار في دعم الفلسطينيين في مواجهة العدوان.

هذه المواقف انتقدت سياسة الحكومة البريطانية التي وفرت الدعم السياسي والعسكري للعدوان على غزة. كثيرون يرون أن هذه المواقف الرافضة للعدوان سيكون لها تأثير على السياسة البريطانية تجاه ما يجري.

رسوم كثيرة تداولها الناشطون حول العدوان على غزة، لدينا رسم وهو يرمز إلى الفلسطينيين في غزة وهم يحفرون للخروج إلى النور.. نور الانتصار.. ولم يبقَ إلا القليل.. وهم يقولون كما هو مكتوب هنا.. يا رب.

ورسم آخر يظهر فيه الرئيس الاميركي جو بايدن وهو يقود جرافة تجرف كل شيء في قطاع غزة والمقصود هنا تورط الولايات المتحدة في الابادة الجماعية في قطاع غزة.

في الرسم الأخير إشارة الى الموقف الدولي وبعض العربي مما يحصل. زعماء غربيون وعرب يقفون أمام جدار فاصل وخلفه غزة والقصف الاسرائيلي عليها.. ومكتوب على أعلى الجدار.. لا مساعدات لغزة.

أزمة بين الكيان الإسرائيلي وروسيا، على خلفية عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة. تصريحات لسفيرة الكيان الإسرائيلي في روسيا "سيمون هالبرين"أثارت غضبا كبيرا لتقوم الخارجية الروسية باستدعائها. هالبرين انتقدت موقف موسكو من الحرب على غزة، وقالت ما مضمونه أن كيانها سيحاسب روسيا على موقفها. هذه التصريحات تكشف المأزق الذي يعيشه كيان الاحتلال، والفشل الدبلوماسي في حشد تأييد دولي لعدوانه على غزة.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من "صلاح" الذي كتب. بدها تحاسب روسيا. اكثر من هيك وقاحه ما في. "الخارجيه الروسيه تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب التصريحات التي استخدمتها في مقابلة تليفزيونية السفيره قالت: روسيا تخسر محبة الشعب الإسرائيلي لماذا؟؟ صلاح يرد عليها.. من اجرامكم.

"محمد اديب" لديه تعليق وفيه. اسرائيل ترسل الأسلحة لجيش اوكرانيا لقتل الجنود الروس.

نختم مع تعليق من "وهيب راشد". يجب على روسيا طرد السفير الاسرائيلي لما تقوم به اسرائيل من تجويع وقتل الاطفال والنساء الابرياء في غزة وفلسطين.

بعيدا عن الحرب والقتل والجرائم الإسرائيلية، فيديو تداوله الناشطون بقوة على مواقع التواصل، للاعب المنتخب الإيراني لكرة القدم سعيد عزت اللهي يتحدث فيه عن تعيين حكم عربي لمباراة نصف النهائية بين منتخب بلاده ومنتخب قطر.

عزت اللهي قال إن المنتخب الإيراني لم يكن يتوقع أن يتم تعيين حكم من دول الخليج الفارسي لمباراة بين منتخبين من المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...