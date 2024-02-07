بغداد وطهران توقعان اتفاقية جديدة.. ما فحواها؟

العالم - إيران

ووقع رئيس المقر المركزي الإيراني للزيارة الاربعينة "سيد مجيد مير احمدي"، والمستشار الأمني ​لوزير الداخلية العراقي "سعد معن" اتفاقية تعاون تنسيقية حول تنظيم مراسم الاربعين للعام المقبل.

كما ناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتسهيل حركة الزوار والقضايا الامنية وامورا اخرى ذات الصلة بهذه المناسبة الاسلامية العظيمة.

وفي تصريح له خلال الاجتماع، اكد المستشار الامني لوزير الداخلية العراقي، على احترام زوار الأربعينية ورعاية احتياجاتهم؛ لافتا بان العراق لن يسمح للاخرين بالصيد في الماء العكر.

كما اشار سعد معن، الى تحسن الوضع الامني في العراق عن ما كان عليه سابقا، وعزا ذلك الى الجهود المستدامة لشخص رئيس الوزراء العرقي وسائر المسؤولين في بلاده.

واكد مستشار وزير الداخلية العراقي، على استعداد بلاده التام لتامين زوار الاربعينية والحفاظ على سلامتهم وتوفير الخدمات لهم وتسهيل ظروفهم.

الى ذلك، ادان مستشار وزير الداخلية الايراني انتهاك سيادة العراق ووحدة أراضيه، مقدما العزاء باستشهاد "مجموعة من الإخوة العراقيين اثر العدوان الامريكي الإجرامي الاخير"؛ وقال : يجب على واشنطن أن تقبل بأن عصر هيمنتها قد ولى وعليها أن تحترم سيادة الدول.

كما جدد مير احمدي العزاء في ضحايا الحرب الاجرامية الصهيونية على غزة والتى اسفرت عن باستشهاد أكثر من 27 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني؛ مثمنا المواقف المبدئية والمستقلة والإسلامية للحكومة العراقية في إدانة جرائم الكيان الصهيوني، ومشيرا، الى "إن جبهة المقاومة والإسلام العزيز قد اقتربا من ذروة النصر مضيفا بأن هذه الأعمال الإجرامية لن تخلق تزعزع عزيمة الحكومات المستقلة والمقاومة".

وفي معرض اشادته بما يقدمه الشعب و الحكومة العرقيين لزوار العتبات المقدسة، اكد هذا المسؤول الذي يتراس المقر المركزي لزيارة الاربعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية : ان إنشاء مقر قيادي مشترك مع العراق سيساعد بشكل كبير في تحسين ظروف احياء الزيارة الأربعينة المقبلة.

وفي السياق اشاد مير احمدي بجهود اصحاب المواكب الاربعينية لخدمة الزوار؛ قائلا : ان مواكب الأربعين الحسيني (ع) تعكس اقتدار الأمة الإسلامية وتضامنها، وهو ما يحاول الأعداء إلى تقويضه.

واضاف، أن "هناك ارتباط مستمر بين أمن إيران والعراق، وللبلدين لقاءات واتصالات متواصلة في هذا المجال".

ووصل أمس إلى طهران الوفد العراقي برئاسة المستشار الأمني ​​لوزير الداخلية العراقي "سعد معن" والتقى بوزير الداخلية الايراني " أحمد وحيدي" ورئيس المقر المركزي الايراني لزيارة الاربعين "سيد مجيد مير احمدي".