المجلس الشيعي الاعلى يكشف للعالم موقفه من طوفان الاقصى!!

العالم - خاص بالعالم

وقال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب في لقاء خاص لقناة العالم الاخبارية: لاول مرة في تاريخ القضية يقوم الفلسطينيون بعمل بطولي حيث كانت المقاومة دائما في حالة دفاع وفي مناطق تواجدها وتتلقى الضربات من العدو الاسرائيلي، لكنها في طوفان الاقصى بادرت ودخلت الى مستوطنات العدو في غلاف قطاع غزة وزلزلت كيانه.

واضاف الشيخ الخطيب: لذلك من المهم دعم هذه المقاومة والاستفادة منها كمرحلة اولى في طريق تحرير فلسطين والقدس، مشيرا الى ان الامة قبل طوفان الاقصى تم ادخالها في صراعات مذهبية وطائفية لصالح العدو الاسرائيلي، وتشتت الجهد الاسلامي واضاعت الامة فرصا كبيرة لتحرير فلسطين، وكادت ان تنتهي في خضم هذه المشاكل والفتن.

وتابع: كان من الضروري ان تعود القضية الفلسطينية الى صدارة الاحداث في العالم، وليس فقط العالم الاسلامي وتكون القضية الفلسطينية هي قضية الامة، وهذا يحتاج الى متابعة وجهد حتى لا يتم شغل الامة في قضايا جانبية بينما القضية الاساسية هي القضية الفلسطينية.

واعتبر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب ان على النخب والعلماء المؤثرين في بلدانهم ان يعملوا مع بعضهم البعض على توجيه الراي العام نحو القضية الفلسطينية، وانها ليست قضية طائفية وسنة وشيعة، والجميع يجب ان يكون في الساحة.

واكد الشيخ الخطيب اهمية الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا الامر الى جانب الدعم المالي والمعنوي والعسكري للشعب الفلسطيني الذي يقدم كل هذه التضحيات في سبيل كرامة الامة وتحرير فلسطين، معتبرا ان الجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين مؤلمة جدا، لكن القضية تستحق ان ندفع هذا الثمن سواء في فلسطين او لبنان او اليمن او اي مكان آخر من العالم الاسلامي.

وشدد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب على ان الفلسطيني يقدم هذا الثمن الكبير في سبيل عزته وكرامته، ما يدل على عظمة هذا الشعب والامكانيات الكبيرة لدى الشعوب العربية والاسلامية التي تجعل العالم يحترمهم، لا ان يكونوا محل شفقة، وسيتحقق لهم ما ارادوا.

واعتبر الشيخ الخطيب ان النصر حصل، ولكن هذه التبعات هي طبيعية وهي مرحلة تثبيت هذا النصر، وسيأتي اليوم الذي ننتهي فيه الى تحرير فلسطين وان الاسرائيليين لن يروا امانا في هذه الارض ولن يستقروا وسيهربون من هذه الارض، ويعود اهلها اليها بكل عزة وكرامة.

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