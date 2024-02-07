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فيديو مهم جدا حول قناصة الاحتلال في خان يونس!!

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن قناصة الجيش الاسرائيلي الذين يعتلون المباني في مدينة خان يونس يستهدفون كل شيء متحرك حتى داخل مدارس منطقة المواصي التي تعتبر منطقة آمنة.

العالم - خاص بالعالم

واشارت مراسلتنا الى ان القناصين الاسرائيليين منتشرون على طول شارع البحر الممتد من غرب خان يونس الى وسط البلد وعمارة جاسر، حيث وصلت عشرات الاصابات الى المستشفى جراء استهدافهم من قبل القناصة.

واضافت: قبل قليل وصل ثلاثة شهداء جراء استهدفهم من قبل القناصة بينهم اطفال، مشيرة الى ان احد الاطفال الذين اصيبوا جراء القنص طلب من كاميرا العالم ان تبث صورته ليعرف اهله في المدرسة مصيره.

واوضحت مراسلة قناة العالم الاخبارية ان هذا الطفل خرج ليشتري ويدبر بعض الماء والغذاء لاهله لكنه تعرض للقنص، ونقله المواطنون بصعوبة الى المستشفى.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ...

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