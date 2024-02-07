شاهد.. قنص ضابط إسرائيلي على يد كتائب القسام في غزة

العالم - فلسطين

وأظهرت المشاهد لحظات الرصد من مقاتلي القسام، قبل قنص الضابط الإسرائيلي وسقوطه أرضا، وسط هُتافات التكبير.

وحسب المشاهد فقد تمت عملية القنص ببندقية الغول القسامية -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول- ويصل مداها القاتل إلى 2000 متر.

كما أعلنت كتائب القسام بأن مجاهدوها مع مجاهدوا سرايا القدس من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خانيونس بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.