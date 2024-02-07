هنية يزور القاهرة غدأ.. هل اقتربت نهاية العدوان على غزة؟

العالم - فلسطين

ونقل "العربي الجديد"، عن المصدر القيادي قوله: " إنّ وفداً قيادياً، يترأسه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من المتوقع أن يصل إلى القاهرة غداً الخميس، لبدء جولة من المفاوضات غير المباشرة مع حكومة الاحتلال بشأن اتفاق باريس لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المصدر نفسه أن وفد حماس سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، لبحث تطورات الموقف في غزة.

وفي حديثه مع "العربي الجديد"، أكد مصدر مصري أن المسؤولين المصريين سيعرضون أيضاً على وفد الحركة مقترحاتهم بشأن مرحلة ما بعد "تعليق الحرب" في قطاع غزة، لتبادل الرؤى مع مختلف الفصائل الفلسطينية، حيث يسعى المسؤولون لتوحيد الرؤى تجاه القضايا الأساسية.

وسلّمت حركة حماس، مساء الثلاثاء، ردها بشأن اتفاق الإطار للوسطاء في كل من دولتي قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، بحسب بيان رسمي صادر عن الحركة.

وقالت حماس في بيانها إنها "تعاملت مع المقترح بروح إيجابية، بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مع بلينكن، الثلاثاء، أن الدوحة تسلّمت ردّ "حماس" على مقترح الهدنة في قطاع غزة، وهو "إيجابي ويتضمن ملاحظات".

كذلك أعلن الموساد الإسرائيلي، ليل أمس، تلقّيه رد حركة حماس بشأن الصفقة من الوسيط القطري، وقال: "تم استلام ردّ حماس من قبل الوسيط القطري، وتتم دراسة تفاصيله بشكل متعمق من قبل كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات".

في السياق، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وذلك في وقت تبحث فيه "إسرائيل" ردّ حركة حماس على مقترح للتهدئة في قطاع غزة، مع دخول الحرب في القطاع شهرها الخامس.

وأشارت مسوّدة وثيقة للمقترح، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى أن اقتراح حماس يتضمن ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوماً. ويتضمن الاقتراح الإفراج عن المحتجزين الباقين، والبدء بإعادة إعمار غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وتبادل الجثث والرفات.

وتبلور المقترح في نهاية يناير/كانون الثاني في باريس، حيث اجتمع الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون.