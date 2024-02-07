فيديو خاص: سبع غارات اسرائيلية متتالية على الخيام، من الهدف؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: اولى الغارات على الخيام تمت بمسيرة استهدفت منزلا ودمرته وادت الى استشهاد مواطن مدني، فيما استهدفت ست غارات وسط مدينة الخيام ما ادى الى تدمير عدد كبير من المنازل دون ان يبلغ عن اصابات في الارواح.

وتابع: سبق ذلك تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي وغارات وهيمة تم خلالها خرق الجدار الصوتي، فيما استهدفت بالتزامن مدفعية الاحتلال بلدات الخريبة وكفركلا والعديسة والجبين والظهيرة واللبونة وطيرحرفا.

واوضح مراسل العالم: وكانت هناك اعتداءات صباحية بدأها الاحتلال بغارتين استهدفتا بلدة حولا وبيت حيان، وبعض مضخات المياه في مرجعيون والخيام والحاصباني ومزارع الوزاني، ما ادى الى اصابتها باضرار كبيرة.

اكد ان المقاومة الاسلامية ردت بشكل عنيف على هذه الغارات، حيث استهدفت قبل قليل مربض خربة ماعر بصواريخ فلق، بالاضافة الى ثكنة زبدين وموقع راميا ما ادى وقوع اصابات محققة في صفوف العدو.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ...